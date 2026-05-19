Un nuovo presidio di sicurezza | in centro storico arriva la stazione mobile dei Carabinieri
Da ieri, in viale Roma a Cervia, è operativa una nuova stazione mobile dei Carabinieri. Si tratta di un veicolo attrezzato che funge da ufficio itinerante, permettendo ai militari di ricevere denunce, offrire informazioni e assistenza alla cittadinanza. La presenza di questa struttura temporanea mira a rafforzare i controlli e migliorare i servizi di prossimità nel centro storico. La stazione rimarrà in funzione per un periodo determinato, garantendo un punto di riferimento in zona.
Da ieri, lunedì, in viale Roma a Cervia è entrata in funzione la stazione mobile dei Carabinieri. Si tratta di un “ufficio” a quattro ruote a bordo del quale i militari potranno ricevere denunce, fornire informazioni e offrire assistenza diretta alla popolazione.Leggi le notizie di RavennaToday. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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