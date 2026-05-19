Un nuovo presidio di sicurezza | in centro storico arriva la stazione mobile dei Carabinieri

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri, nel centro storico di Cervia, è operativa una stazione mobile dei Carabinieri posizionata in viale Roma. Si tratta di un veicolo attrezzato con uno spazio dedicato alle attività di ricezione di denunce, fornitura di informazioni e assistenza ai cittadini. Questa iniziativa mira a garantire un presidio di sicurezza più visibile e accessibile in una zona frequentata da residenti e turisti, offrendo un punto di riferimento stabile e facilmente raggiungibile per la popolazione locale.

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Da ieri, lunedì, in viale Roma a Cervia è entrata in funzione la stazione mobile dei Carabinieri. Si tratta di un “ufficio” a quattro ruote a bordo del quale i militari potranno ricevere denunce, fornire informazioni e offrire assistenza diretta alla popolazione.Leggi le notizie di RavennaToday. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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