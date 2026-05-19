Un numero per la sicurezza | Inondati di segnalazioni

A Firenze è stato attivato un nuovo numero di telefono dedicato alla sicurezza, chiamato 'Lega-ti a Firenze'. L'iniziativa, promossa dalla Lega locale, permette ai cittadini di segnalare problemi e disagi attraverso un account WhatsApp al numero 348-9059096. Le segnalazioni riguardano questioni legate alla sicurezza urbana e alle condizioni della città. L'obiettivo è raccogliere in modo diretto le segnalazioni dei residenti per intervenire prontamente.

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