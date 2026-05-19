Un numero per la sicurezza | Inondati di segnalazioni
A Firenze è stato attivato un nuovo numero di telefono dedicato alla sicurezza, chiamato 'Lega-ti a Firenze'. L'iniziativa, promossa dalla Lega locale, permette ai cittadini di segnalare problemi e disagi attraverso un account WhatsApp al numero 348-9059096. Le segnalazioni riguardano questioni legate alla sicurezza urbana e alle condizioni della città. L'obiettivo è raccogliere in modo diretto le segnalazioni dei residenti per intervenire prontamente.
Un numero di telefono dedicato alla sicurezza. Si chiama ’Lega-ti a Firenze’ ed è l’iniziativa lanciata dalla Lega Firenze che prevede la possibilità da parte dei cittadini di indicare problemi e disagi, tramite un numero whatsapp (348-9059096). Risultato: "Ci hanno inondato di messaggi", dicono i promotori. Un’iniziativa "accolta con interesse dai fiorentini che ci hanno inondato di messaggi – spiegano l’onorevole Tiziana Nisini, commissario Lega Firenze, Guglielmo Mossuto, capogruppo Lega a Palazzo Vecchio, Jacopo Lotti, responsabile provinciale Dipartimento Sicurezza della Lega e Gemma Peri, coordinatrice regionale Lega Giovani Toscana – Una delle segnalazioni più ricorrenti riguarda la questione sicurezza e quindi abbiamo voluto approfondire la delicata tematica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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