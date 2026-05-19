Un museo dell’esercito sulle macerie dell’Unrwa

Il ministro israeliano della Difesa ha annunciato l’intenzione di allestire un museo dell’esercito nelle aree colpite dalle attività dell’Unrwa. La decisione è stata giustificata con riferimenti a questioni di sovranità, sicurezza e sionismo. La proposta si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità israeliane e le organizzazioni coinvolte nella gestione delle zone interessate, suscitando reazioni da parte di vari attori politici e istituzionali. La notizia si è diffusa attraverso fonti ufficiali e media locali, senza ulteriori commenti ufficiali.

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