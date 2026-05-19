Un monastero da 6 milioni a Milano pensato per tutti fuorché i cattolici
A Milano si sta progettando un monastero dal costo di circa sei milioni di euro che, secondo le intenzioni, sarà accessibile a persone di diverse fedi e credenze. L’arcivescovo ha dato il suo consenso alla scelta dell’architetto noto per il suo stile innovativo, che si occuperà della realizzazione della chiesa dedicata a pratiche spirituali differenti. La struttura sarà costruita in una zona della città e si prevede che possa accogliere visitatori e praticanti di varie religioni.
Si può: tutto questo accade a Milano, dove la diocesi ha presentato nei giorni scorsi il progetto del Monastero ambrosiano firmato da Stefano Boeri, «la modalità con cui la diocesi di Milano sarà presente all’interno di Mind, il Milano innovation district, il distretto sorto nell’area dell’Expo 2015. Nel 2023 era stata lanciata una Call for ideas, così la chiamano, che aveva coinvolto realtà ecclesiali, istituzioni, centri di ricerca e studi di architettura: l’obiettivo, decidere che cosa realizzare in quell’area. Da allora, Stefano Boeri ha preso il largo e ha firmato il progetto finale benedetto anche dall’arcivescovo, Mario Delpini, e che si estenderà nell’area all’incrocio tra il Cardo e il Decumano, in un’area che entro il 2030 (anno in cui è prevista la realizzazione del Monastero) ospiterà circa 70. 🔗 Leggi su Laverita.info
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