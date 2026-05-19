Un monastero da 6 milioni a Milano pensato per tutti fuorché i cattolici

A Milano si sta progettando un monastero dal costo di circa sei milioni di euro che, secondo le intenzioni, sarà accessibile a persone di diverse fedi e credenze. L’arcivescovo ha dato il suo consenso alla scelta dell’architetto noto per il suo stile innovativo, che si occuperà della realizzazione della chiesa dedicata a pratiche spirituali differenti. La struttura sarà costruita in una zona della città e si prevede che possa accogliere visitatori e praticanti di varie religioni.

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