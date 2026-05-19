Un milione di euro per trasformare il cemento in un' oasi urbana | come cambia l' area della Santeria in viale Toscana

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto da un milione di euro mira a riqualificare un'area in viale Toscana, trasformando uno spazio prevalentemente cementificato in un’oasi urbana. Verrà realizzato un giardino di circa 100 metri, con oltre metà della superficie dedicata al verde. La riqualificazione prevede l’eliminazione di parti di cemento per creare un ambiente più aperto e naturale, offrendo un'area più vivibile e fruibile per i residenti e i passanti. L’intervento si inserisce in un piano di recupero di spazi pubblici in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un giardino di 100 metri, più della metà dedicati al verde. Un progetto studiato per rivoluzionare un'area cementificata in un angolo più respirabile. Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per la creazione di Giardino Manifesto, il progetto di rigenerazione dell'area esterna allo stabile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Un milione e mezzo di euro per eliminare l’amianto dagli edifici pubblici della ToscanaFIRENZE – Da quasi mezzo secolo sono noti i potenziali gravi rischi per la salute legati all’amianto, in passato ampiamente utilizzato nell’edilizia...

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028: alla città un milione di euro per un piano di rigenerazione urbana e socialeL’apertura verso il bacino del Mediterraneo, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e un progetto culturale saldamente ancorato al presente...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web