Un milione di euro per trasformare il cemento in un' oasi urbana | come cambia l' area della Santeria in viale Toscana
Un progetto da un milione di euro mira a riqualificare un'area in viale Toscana, trasformando uno spazio prevalentemente cementificato in un’oasi urbana. Verrà realizzato un giardino di circa 100 metri, con oltre metà della superficie dedicata al verde. La riqualificazione prevede l’eliminazione di parti di cemento per creare un ambiente più aperto e naturale, offrendo un'area più vivibile e fruibile per i residenti e i passanti. L’intervento si inserisce in un piano di recupero di spazi pubblici in città.
Un giardino di 100 metri, più della metà dedicati al verde. Un progetto studiato per rivoluzionare un'area cementificata in un angolo più respirabile. Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per la creazione di Giardino Manifesto, il progetto di rigenerazione dell'area esterna allo stabile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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