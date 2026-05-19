Un Medico in Famiglia torna in tv? Lavori già in corso in Rai | l' indiscrezione che fa gioire i fan
Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno di una famosa serie televisiva italiana. Secondo un articolo pubblicato su un settimanale, i lavori sono già in corso presso la rete televisiva coinvolta, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata finora. La produzione sembrerebbe essere in fase di sviluppo, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di messa in onda. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i seguaci e gli attori storici della serie.
Un Medico in Famiglia torna in tv? Secondo quanto risulta a Giuseppe Candela, che firma l’indiscrezione sul settimanale Chi in edicola domani, l’ipotesi di un ritorno sullo schermo della famiglia Martini non sarebbe solo un sogno dei tanti fan e un desiderio degli interpreti storici, a iniziare. 🔗 Leggi su Today.it
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