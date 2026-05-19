Un lago di liquami e case invase dagli insetti | la denuncia di un condominio di Roma est
Un condominio situato nella zona est di Roma ha segnalato la presenza di liquami nei locali interrati e un aumento di insetti come zanzare e scarafaggi che infestano gli appartamenti. La denuncia evidenzia che le condizioni igieniche sono peggiorate e che la situazione sta diventando insostenibile per gli abitanti. I residenti chiedono interventi immediati per risolvere il problema e ripristinare le condizioni di vivibilità all’interno dell’edificio. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.
“Liquami nei locali interrati e zanzare e scarafaggi che invadono gli appartamenti, così non possiamo più andare avanti”. La denuncia arriva dai residenti di un condominio al civico 56 di via Silvia Benco, che raccontano di una situazione “ormai insostenibile”.Liquami e insetti negli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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