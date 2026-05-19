Un lago di liquami e case invase dagli insetti | la denuncia di un condominio di Roma est

Un condominio situato nella zona est di Roma ha segnalato la presenza di liquami nei locali interrati e un aumento di insetti come zanzare e scarafaggi che infestano gli appartamenti. La denuncia evidenzia che le condizioni igieniche sono peggiorate e che la situazione sta diventando insostenibile per gli abitanti. I residenti chiedono interventi immediati per risolvere il problema e ripristinare le condizioni di vivibilità all’interno dell’edificio. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

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