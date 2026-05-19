Un investimento da venti milioni Collaudo | 2030

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto da venti milioni di euro prevede interventi di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e dell’area del Rastrello. Il collaudo è previsto per il 2030. L’obiettivo è migliorare gli spazi sportivi e l’urbanistica circostante, con interventi che coinvolgeranno anche infrastrutture e servizi nella zona. La proposta mira a modificare l’aspetto dell’impianto sportivo e a valorizzare l’intera area di riferimento. La pianificazione si estende su più anni, con dettagli ancora da definire.

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Un progetto dal valore di 20 milioni di euro che, nelle intenzioni, non solo cambierà i connotati dello stadio Artemio Franchi, ma riqualificherà l’intera area del Rastrello. L’attuale curva San Domenico sarà demolita e ne sarà costruita una nuova, speculare alla curva Lorenzo Guasparri, più a ridosso del campo, per far spazio, nella parte retrostante, a un parcheggio a cinque piani. Nella parte alta della struttura una terrazza, che sorgerà all’altezza di viale dei Mille, pensata per ridurre l’impatto visivo, ma anche per ospitare eventi e iniziative di varia natura, concerti, per esempio. Palazzo pubblico ha presentato ieri l’intervento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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