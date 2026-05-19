Un investimento da venti milioni Collaudo | 2030

Un progetto da venti milioni di euro prevede interventi di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e dell’area del Rastrello. Il collaudo è previsto per il 2030. L’obiettivo è migliorare gli spazi sportivi e l’urbanistica circostante, con interventi che coinvolgeranno anche infrastrutture e servizi nella zona. La proposta mira a modificare l’aspetto dell’impianto sportivo e a valorizzare l’intera area di riferimento. La pianificazione si estende su più anni, con dettagli ancora da definire.

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