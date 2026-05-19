Un investimento da venti milioni Collaudo | 2030
Un progetto da venti milioni di euro prevede interventi di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e dell’area del Rastrello. Il collaudo è previsto per il 2030. L’obiettivo è migliorare gli spazi sportivi e l’urbanistica circostante, con interventi che coinvolgeranno anche infrastrutture e servizi nella zona. La proposta mira a modificare l’aspetto dell’impianto sportivo e a valorizzare l’intera area di riferimento. La pianificazione si estende su più anni, con dettagli ancora da definire.
Un progetto dal valore di 20 milioni di euro che, nelle intenzioni, non solo cambierà i connotati dello stadio Artemio Franchi, ma riqualificherà l’intera area del Rastrello. L’attuale curva San Domenico sarà demolita e ne sarà costruita una nuova, speculare alla curva Lorenzo Guasparri, più a ridosso del campo, per far spazio, nella parte retrostante, a un parcheggio a cinque piani. Nella parte alta della struttura una terrazza, che sorgerà all’altezza di viale dei Mille, pensata per ridurre l’impatto visivo, ma anche per ospitare eventi e iniziative di varia natura, concerti, per esempio. Palazzo pubblico ha presentato ieri l’intervento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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