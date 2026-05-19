Giovedì 21 maggio, a partire dalle 9, si terrà un incontro in una scuola della città, coinvolgendo testimoni di conflitti passati e giovani studenti. L'evento nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto tra chi ha vissuto esperienze di guerra e le nuove generazioni, attraverso un confronto di testimonianze e ricordi. La partecipazione è aperta a studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni scolastiche. L’appuntamento si svolgerà in presenza e si svolgerà nell’aula principale dell’istituto.

Arezzo, 19 maggio 2026 – I testimoni dei conflitti a confronto con le giovani generazioni. Giovedì 21 maggio, a partire dalle 9.00, l’aula magna del l’Istituto “IV Novembr e” ospiterà l’incontro “Memorie del passato per un futuro di solidarietà” che rappresenterà un’occasione di riflessione e approfondimento sulle conseguenze delle guerre e sulla necessità di un impegno condiviso per affermare i valori di pace, libertà e solidarietà. L’iniziativa è promossa dalla sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulle conseguenze umane e sociali dei conflitti di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un incontro a scuola tra testimoni dei conflitti e giovani generazioni

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