Un giovane veterinario su tre cambierebbe professione La testimonianza | Lo rifarei nonostante il peso del dolore di chi non parla
Un’indagine condotta da Purina ha rilevato che circa un giovane veterinario su tre considererebbe di cambiare mestiere. Tra le testimonianze raccolte, una professionista ha dichiarato di essere disposta a ripetere la scelta, nonostante il peso emotivo legato ai casi irrisolti o ai pazienti non parlanti. La veterinaria Eva Fonti ha commentato i risultati, sottolineando le difficoltà legate alla formazione e al rapporto con i proprietari di animali.
La veterinaria Eva Fonti, commenta a Kodami i risultati di un'indagine di Purina da cui è emersa la frustrazione dei giovani veterinari rispetto ad alcuni aspetti difficili nella professione che vanno dalla mancanza di formazione al rapporto con i proprietari. "Gestire anche il lato umano di situazioni molto delicate è molto complesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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