Un giovane veterinario su tre cambierebbe professione La testimonianza | Lo rifarei nonostante il peso del dolore di chi non parla

Un’indagine condotta da Purina ha rilevato che circa un giovane veterinario su tre considererebbe di cambiare mestiere. Tra le testimonianze raccolte, una professionista ha dichiarato di essere disposta a ripetere la scelta, nonostante il peso emotivo legato ai casi irrisolti o ai pazienti non parlanti. La veterinaria Eva Fonti ha commentato i risultati, sottolineando le difficoltà legate alla formazione e al rapporto con i proprietari di animali.

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