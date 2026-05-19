Un ecografo per il Consultorio

È stato consegnato un ecografo ginecologico di ultima generazione, dotato di tecnologia 4D, al Consultorio familiare di Rimini. Si tratta di un apparecchio di alta fascia, progettato per migliorare le diagnosi e le visite di monitoraggio in ambito ginecologico. La nuova apparecchiatura sarà utilizzata per eseguire ecografie avanzate, offrendo immagini dettagliate e in tempo reale. La consegna si inserisce in un aggiornamento delle attrezzature sanitarie destinate a questo servizio pubblico.

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Un ecografo ginecologico di ultima generazione (alta fascia con tecnologia 4D) per il Consultorio familiare di Rimini. A donare l’attrezzatura è stata Banca Malatestiana. L’acquisizione del nuovo ecografo consentirà di eseguire esami diagnostici di qualità elevata, cosa che permetterà di aumentare l’efficacia delle prestazioni offerte. Inoltre, grazie alla nuova attrezzatura, è stato possibile destinare due ecografi di fascia media ad altrettante sedi consultoriali, ampliando così la capacità diagnostica dell’intera rete territoriale. Alla cerimonia avvenuta alcuni giorni fa erano presenti il direttore di Distretto di Rimini, Mirco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ecografo per il Consultorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 200MILA EURO DI FONDI FSC PER I CONSULTORI DELLE ASL ABRUZZESI Sullo stesso argomento Un ecografo di ultima generazione per il Consultorio Familiare grazie alla donazione della bancaSi è svolta nei giorni scorsi, al Consultorio Familiare di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo ginecologico di... Il consultorio si rinnova. C’è la dottoressa ClementiIl Consultorio Familiare dell’Ast di Fermo si rinnova nel segno della continuità. Nuova tecnologia per la diagnostica ginecologica e rafforzamento della rete consultoriale: nel 2025 oltre 18mila utenti e crescita dei servizi per adolescenti e famiglie #Rimini #Attualita #Sanita x.com Un ecografo per il ConsultorioUn ecografo ginecologico di ultima generazione (alta fascia con tecnologia 4D) per il Consultorio familiare di Rimini. A donare ... ilrestodelcarlino.it Rimini, Banca Malatestiana ha donato un ecografo al consultorio familiareSi è svolta nei giorni scorsi, al Consultorio Familiare di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo ginecologico di ... corriereromagna.it