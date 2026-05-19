Un cittadino | In via Caboto piazza della Marina passerelle invase da erbacce e topi

Un residente denuncia la presenza di erbacce alte e sporcizia sulle passerelle di accesso ai palazzi di via Caboto e piazza della Marina, situate in prossimità delle zone residenziali. La segnalazione riguarda anche la presenza di topi avvistati lungo le strade, tra cumuli di immondizia lasciata a marcire da settimane. La situazione, secondo quanto riferito, si protrae da diversi mesi e interessa le aree pubbliche che collegano gli edifici e le vie circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui