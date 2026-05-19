Un cittadino | In via Caboto piazza della Marina passerelle invase da erbacce e topi
Un residente denuncia la presenza di erbacce alte e sporcizia sulle passerelle di accesso ai palazzi di via Caboto e piazza della Marina, situate in prossimità delle zone residenziali. La segnalazione riguarda anche la presenza di topi avvistati lungo le strade, tra cumuli di immondizia lasciata a marcire da settimane. La situazione, secondo quanto riferito, si protrae da diversi mesi e interessa le aree pubbliche che collegano gli edifici e le vie circostanti.
«Erbacce alte e sporcizia tra le passerelle di accesso ai palazzi ormai da mesi, topi avvistati sul ciglio delle strade tra l’immondizia lasciata a marcire. Questo è il bene che si vuole alla città o solo a determinate zone di Pescara».A segnalare questa situazione è un nostro lettore che lamenta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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