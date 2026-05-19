Un anno senza Stefano Simoncelli in Malatestiana il ricordo del poeta

Da cesenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli, si tiene un evento organizzato da Poesis Aps presso la Biblioteca Malatestiana. L'iniziativa è dedicata a ricordare la sua figura, con letture e approfondimenti sulla sua produzione letteraria. L'incontro riunisce persone del mondo culturale e amici che vogliono rendere omaggio alla sua attività artistica e alle tracce lasciate nel territorio. La serata si svolge in un clima di rispetto e partecipazione, offrendo uno spazio per condividere ricordi e riflessioni sulla sua vita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli, Poesis Aps si ritrova per un evento speciale dedicato alla sua memoria, alla sua opera e al segno profondo che ha lasciato nel panorama culturale e umano del territorio.L’incontro sarà un’occasione intensa di condivisione, pensata per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La lunga carriera artistica e l'amicizia con il poeta Stefano Simoncelli: in Malatestiana l'omaggio a Silvano

Gli amici ricordano il poeta Stefano Simoncelli a un anno dalla sua morteSi intitola "Un anno senza Stefano" l'omaggio che gli amici hanno voluto fare al poeta Stefano Simoncelli, a un anno dalla sua morte.

stefano simoncelli un anno senza stefanoUn anno senza Stefano Simoncelli, parole, memoria e poesia in MalatestianaL’appuntamento è domani, mercoledì 20 maggio, nella Sala lignea della Biblioteca Malatestiana Cesena ore 17,00L’incontro, dal titolo Un anno senza Stefano Simoncelli – Parole, memoria e poesia, fann ... corrierecesenate.it

stefano simoncelli un anno senza stefanoUn anno senza Stefano Simoncelli: l’omaggio a Cesena tra memoria e poesiaA un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli, Poesis Aps organizza un evento alla Biblioteca Malatestiana di Cesena per ricordarlo. livingcesenatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web