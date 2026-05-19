Un anno senza Stefano Simoncelli in Malatestiana il ricordo del poeta
A un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli, si tiene un evento organizzato da Poesis Aps presso la Biblioteca Malatestiana. L'iniziativa è dedicata a ricordare la sua figura, con letture e approfondimenti sulla sua produzione letteraria. L'incontro riunisce persone del mondo culturale e amici che vogliono rendere omaggio alla sua attività artistica e alle tracce lasciate nel territorio. La serata si svolge in un clima di rispetto e partecipazione, offrendo uno spazio per condividere ricordi e riflessioni sulla sua vita.
A un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli, Poesis Aps si ritrova per un evento speciale dedicato alla sua memoria, alla sua opera e al segno profondo che ha lasciato nel panorama culturale e umano del territorio.L’incontro sarà un’occasione intensa di condivisione, pensata per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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