Un anno senza Stefano Simoncelli in Malatestiana il ricordo del poeta

A un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli, si tiene un evento organizzato da Poesis Aps presso la Biblioteca Malatestiana. L'iniziativa è dedicata a ricordare la sua figura, con letture e approfondimenti sulla sua produzione letteraria. L'incontro riunisce persone del mondo culturale e amici che vogliono rendere omaggio alla sua attività artistica e alle tracce lasciate nel territorio. La serata si svolge in un clima di rispetto e partecipazione, offrendo uno spazio per condividere ricordi e riflessioni sulla sua vita.

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