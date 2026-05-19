Un abbraccio e l’orologio da seimila euro sparisce dalla tasca | processata

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si è trovata sotto processo dopo che un orologio del valore di seimila euro è scomparso dalla tasca di un uomo durante un momento di vicinanza con una ragazza. L’uomo aveva tolto l’orologio e lo aveva messo in tasca prima di abbracciarsi con la donna. Dopo l’abbraccio, l’orologio non è più stato trovato e non ci sono testimonianze che spieghino la sua scomparsa. La vicenda si è conclusa con la richiesta di giudizio per la donna coinvolta.

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Si apparta con una ragazza e si toglie l’orologio da seimila euro, per metterlo in tasca. Dopo l’abbraccio di lei, però, dell’orologio non c’è più traccia. Quello che era all’inizio un furto, però, si trasforma in rapina perché alla reazione dell’uomo, la donna lo avrebbe colpito in volto.Una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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