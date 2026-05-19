Un abbraccio e l’orologio da seimila euro sparisce dalla tasca | processata

Una donna si è trovata sotto processo dopo che un orologio del valore di seimila euro è scomparso dalla tasca di un uomo durante un momento di vicinanza con una ragazza. L’uomo aveva tolto l’orologio e lo aveva messo in tasca prima di abbracciarsi con la donna. Dopo l’abbraccio, l’orologio non è più stato trovato e non ci sono testimonianze che spieghino la sua scomparsa. La vicenda si è conclusa con la richiesta di giudizio per la donna coinvolta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui