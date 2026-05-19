Un abbraccio e l’orologio da seimila euro sparisce dalla tasca | processata
Una donna si è trovata sotto processo dopo che un orologio del valore di seimila euro è scomparso dalla tasca di un uomo durante un momento di vicinanza con una ragazza. L’uomo aveva tolto l’orologio e lo aveva messo in tasca prima di abbracciarsi con la donna. Dopo l’abbraccio, l’orologio non è più stato trovato e non ci sono testimonianze che spieghino la sua scomparsa. La vicenda si è conclusa con la richiesta di giudizio per la donna coinvolta.
Si apparta con una ragazza e si toglie l’orologio da seimila euro, per metterlo in tasca. Dopo l’abbraccio di lei, però, dell’orologio non c’è più traccia. Quello che era all’inizio un furto, però, si trasforma in rapina perché alla reazione dell’uomo, la donna lo avrebbe colpito in volto.Una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Finisce il capitolo Conte prima del previsto, ma il libro del grande Napoli ha ancora tantissime pagine di gloria da scrivere. È stato un amore intenso e travolgente, chiuso con un abbraccio consensuale. Ti auguriamo il meglio, Condottiero, mentre noi continuia x.com
Il tempo della mamma non si misura con l’orologio, ma con i battiti del cuore: è fatto di attimi infiniti per proteggerti e di una vita intera che sembra volata via in un solo abbraccio @oxidosdecoracion #mum #time #clock #altromercato #?????s? facebook
Non mi aspettavo che Undeath copiasse anche l'incantesimo. Sembra così rotto. reddit