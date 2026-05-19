Stasera si svolge una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con i risultati dei sondaggi sul televoto aggiornati al 19 maggio 2026. Renato Biancardi e Raimondo Todaro sono i due concorrenti in gara per ottenere l'ultimo posto disponibile in finale, e le percentuali di voto indicano chi tra loro potrebbe lasciare il programma o accedere alla fase finale. I dati vengono pubblicati poco prima della trasmissione, offrendo un quadro immediato sulla preferenza del pubblico.

Renato Biancardi e Raimondo Todaro si sfidano al televoto per l'ultimo posto da finalista: stasera, martedì 19 maggio 2026, Ilary Blasi proclamerà il vincitore del reality Gli ultimi sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip di stasera, martedì 19 maggio 2026, ci permettono di poter scopr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ultimi sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip stasera, percentuali del 19 maggio 2026: eliminato e finalista

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Sondaggio Grande Fratello 7 maggio. Rischiano Marco e Francesca Manzini

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