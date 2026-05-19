Ultimi giorni al voto Big in arrivo comizi e tour nei quartieri | ecco il programma

Mancano quattro giorni alle elezioni e la campagna politica entra nella fase finale. I principali candidati intensificano gli incontri pubblici, organizzando comizi e visite nei quartieri delle città. Durante questo periodo, sono previsti diversi eventi con l’obiettivo di consolidare il sostegno degli elettori e presentare le proprie proposte. Dopo questa intensa attività, seguirà il periodo di silenzio elettorale, che durerà fino alla giornata di voto. La campagna si avvia quindi verso la conclusione prima dello spoglio delle schede.

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Ancora quattro giorni di campagna elettorale prima che scatti il silenzio elettorale che precede il voto di domenica e lunedì prossimi e, in questi sgoccioli di giornata dedicate alla propaganda, ogni coalizione e candidato si organizza diversamente, avendo come comun denominatore un serrato programma di incontri nei quartieri, con imprese, associazioni, realtà e sodalizi di ogni settore. E, va registrato un dato: in generale c’è sempre una bella partecipazione di cittadini agli incontri, segno che la voglia di ascoltare, di conoscere, magari di confrontare le proposte tra i quattro competitor, c’è ed è forte. Quella appena trascorsa è stata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultimi giorni al voto. Big in arrivo, comizi e tour nei quartieri: ecco il programma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il viaggio che mi ha cambiato, inseguendo il sogno di raccontare la natura come WILDLIFE FILMMAKER Sullo stesso argomento Voto, oggi si presenta Scarfini. Malvatani in tour nei quartieriUfficializza oggi la sua candidatura a sindaco Alberto Maria Scarfini e, sempre nel fine settimana (a questo punto è più che verosimile pensare che... Ultimi giorni al voto. Big in arrivo, comizi e tour nei quartieri: ecco il programmaGli incontri da concentrare in queste poche ore, prima che scatti il silenzio elettorale: quali sono gli appuntamenti di chiusura della campagna per le amministrative. ilrestodelcarlino.it Comunali, cinque giorni al voto. Gli eventi elettorali della settimanaConto alla rovescia per l’appuntamento alle urne il 24 e 25 maggio: gli incontri con i candidati ... msn.com #DiBellasul28 Leader di ‘Primavera’, Vincenzo #Spadafora, a #Tv2000: #Centrosinistra è nelle condizioni di vincere le #elezioni Le parole di Spadafora: Noi non possiamo pensare di andare al voto con i partiti attuali senza avere più una quantità di per x.com