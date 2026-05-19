Ultime volontà al Teatro Tempio l' eredità dell' avvocato divide moglie e amante
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Venerdì 22 Maggio, alle ore 21 al Teatro Tempio di Modena debutta la commedia "Ultime volontà" scritta, diretta e interpretata da Andrea Ferrari e tratta da un libero adattamento di "Lascio alle mie donne" opera del 1969 di Diego Fabbri. La trama si sviluppa attraverso un lascito testamentario. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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