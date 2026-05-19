Ulss 4 Luigi Toffolo lascia l' incarico di medico di base il 31 maggio

L'Ulss 4 del Veneto orientale ha annunciato che il 31 maggio il dottor Luigi Toffolo, attuale sindaco di Portogruaro, terminerà il suo incarico come medico di assistenza primaria nel comune. La decisione riguarda la cessazione dell’attività di medico di base svolta dallo stesso professionista. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni di questa scelta o a eventuali sostituzioni. Il dottor Toffolo ha esercitato come medico di assistenza primaria fino alla data indicata.

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