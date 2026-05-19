Ufficio postale di Lampedusa via ai lavori di ammodernamento | attivata la sede provvisoria

Sono iniziati i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Lampedusa, inseriti nel progetto “Polis” di Poste Italiane. Per permettere lo svolgimento delle operazioni senza interruzioni, è stata attivata una sede provvisoria. Gli interventi riguardano la trasformazione e l’aggiornamento della struttura esistente, senza specificare la durata dei lavori né altri dettagli. La sede temporanea resterà attiva durante tutto il periodo di ristrutturazione.

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Sono iniziati gli interventi di trasformazione e ammodernamento dell’ufficio postale di Lampedusa nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane. I lavori riguardano la sede di piazza Piave e hanno l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza per i cittadini.Durante il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trecastagni, via ai lavori di ammodernamento dell'ufficio postalePoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Trecastagni da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei... Lavori di ammodernamento, chiude l’ufficio postale in piazza del BorgoDa giovedì rimarrà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati (nella foto), per lo svolgimento di alcuni... Poste Italiane, al via i lavori nell’ufficio postale di LampedusaLa sede di Lampedusa infatti è inserita nell’ambito di Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione ... grandangoloagrigento.it Un murales sulla pace colora l’ufficio postale a LampedusaRoma, (askanews) – E’ stato inaugurato a Lampedusa un murales che veste di nuovi colori l’ufficio postale in piazza Piave. L’opera, realizzata dall’artista Astro Naut, vuole rappresentare l’incontro ... affaritaliani.it