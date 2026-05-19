Ufficiale il Milan torna in ritiro | il programma in vista del Cagliari | PM News

Il Milan ha deciso di tornare in ritiro per prepararsi alla partita contro il Cagliari. La squadra si è riunita a Milanello, dove resterà in isolamento fino alla sfida. Il programma prevede allenamenti intensivi e sessioni tattiche, con l’obiettivo di mettere a punto gli ultimi dettagli prima del match. La decisione di tornare in ritiro è stata presa per concentrare le energie e migliorare la preparazione in vista di un impegno importante del campionato.

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