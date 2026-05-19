Ufficiale il Milan torna in ritiro | il programma in vista del Cagliari | PM News
Il Milan ha deciso di tornare in ritiro per prepararsi alla partita contro il Cagliari. La squadra si è riunita a Milanello, dove resterà in isolamento fino alla sfida. Il programma prevede allenamenti intensivi e sessioni tattiche, con l’obiettivo di mettere a punto gli ultimi dettagli prima del match. La decisione di tornare in ritiro è stata presa per concentrare le energie e migliorare la preparazione in vista di un impegno importante del campionato.
Ora è ufficiale: da venerdì il Milan tornerà in ritiro a Milanello per preparare la sfida decisiva contro il Cagliari, in programma domenica sera alle 20:45 in un San Siro che va verso il tutto esaurito. Non si tratta di una misura punitiva (come era successo in vista del Genoa), ma di una scelta condivisa tra l'allenatore Massimiliano Allegri e lo spogliatoio. L'obiettivo è quello di isolarsi completamente dalle pressioni esterne ed evitare distrazioni. Nella giornata di domani, i rossoneri saranno impegnati in un doppio allenamento, seguito da un giorno di riposo concesso per giovedì. A partire da venerdì, invece, il gruppo si ritroverà definitivamente al centro sportivo di Carnago per dare il via al ritiro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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