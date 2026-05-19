UE surplus commerciale in picchiata | crisi di chimica e auto

L'Unione Europea ha registrato un calo significativo nel suo surplus commerciale, con settori come quello chimico e dell'auto che contribuiscono a questa diminuzione. I dati indicano un rallentamento nelle esportazioni di prodotti chimici e veicoli, mentre le importazioni sono rimaste stabili o sono aumentate. I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero ulteriormente influenzare questa tendenza, creando incertezza sulle future dinamiche commerciali europee. La situazione evidenzia una fase di rallentamento per alcuni comparti strategici dell'industria continentale.

? Domande chiave Perché il settore chimico e quello auto stanno trascinando giù l'Europa?. Come influiranno i nuovi dazi americani sul surplus commerciale europeo?. Quali settori industriali stanno causando il crollo delle esportazioni continentali?. Perché il deficit commerciale con la Cina è aumentato così drasticamente?.? In Breve Surplus chimico sceso a 17,6 miliardi contro i 40,8 di marzo 2025.. Settore automotive registra surplus di 11,3 miliardi contro i 21,6 precedenti.. Export verso USA crollato del 37% a causa delle politiche di Trump.. Deficit commerciale con la Cina salito a 32,6 miliardi di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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