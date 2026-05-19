Uditore gli studenti della Setti Carraro visitano la stazione dei carabinieri
Gli studenti della scuola Setti Carraro hanno visitato la stazione dei carabinieri locale. Durante l’uscita, hanno incontrato Blade, il cane antiesplosivi addestrato del reparto. I ragazzi hanno assistito a dimostrazioni pratiche e hanno potuto osservare da vicino le attività quotidiane dei militari. La visita ha permesso loro di conoscere aspetti legati alla legge e alla tutela della sicurezza pubblica attraverso un’esperienza diretta. Al termine, hanno stretto amicizia con alcuni dei militari presenti.
Hanno fatto amicizia con Blade, carabiniere a quattro zampe, e imparato con esperienze concrete il senso di concetti fondamentali nella vita di tutti i giorni come la legalità e la sicurezza. I giovani studenti dell’istituto comprensivo Setti Carraro sono stati ospiti della stazione dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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