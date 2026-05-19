Uditore gli studenti della Setti Carraro visitano la stazione dei carabinieri

Gli studenti della scuola Setti Carraro hanno visitato la stazione dei carabinieri locale. Durante l’uscita, hanno incontrato Blade, il cane antiesplosivi addestrato del reparto. I ragazzi hanno assistito a dimostrazioni pratiche e hanno potuto osservare da vicino le attività quotidiane dei militari. La visita ha permesso loro di conoscere aspetti legati alla legge e alla tutela della sicurezza pubblica attraverso un’esperienza diretta. Al termine, hanno stretto amicizia con alcuni dei militari presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui