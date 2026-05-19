Udine-Villach il treno sparisce ancora | passeggeri dirottati sui bus
Dal 18 al 20 maggio 2026, il servizio ferroviario tra Udine e Villach è stato sospeso per motivi tecnici prima di raggiungere il confine. Durante questi tre giorni, i passeggeri sono stati dirottati sui mezzi bus per proseguire il viaggio. La sospensione riguarda esclusivamente questa tratta e si verifica in un periodo in cui il treno si ferma ancora prima di arrivare in Austria. La linea resta inattiva fino a nuova comunicazione ufficiale.
Il treno Udine-Villach si ferma ancora prima del confine. Da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio 2026, per ragioni tecniche, il servizio Mi.Co.Tra. non sarà effettuato con convogli ferroviari nella tratta tra Udine e Tarvisio Boscoverde, ma con autobus sostitutivi. Il collegamento ferroviario resterà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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