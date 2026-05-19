Udine notte di follia | aggrediti carabinieri dopo un furto d’auto

Nella notte a Udine, un uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare un’auto. Quando i militari sono intervenuti, l’individuo ha reagito aggredendo i militari, che hanno risposto utilizzando un taser per neutralizzarlo. Poco prima della seconda aggressione, il sospettato era stato rilasciato, anche se non sono stati comunicati i motivi specifici di questa decisione. L’uomo è stato poi portato in ospedale per accertamenti.

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