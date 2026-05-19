Sabato 23 maggio 2026 si svolgerà a Udine una fotomaratona urbana, organizzata da Spazio Udine. L’evento rappresenta la seconda edizione, dopo il riscontro positivo della prima, tenutasi due anni fa. I partecipanti avranno l’opportunità di catturare con la fotocamera diverse scene della città, seguendo un percorso stabilito. La manifestazione mira a coinvolgere appassionati e fotografi amatoriali, offrendo loro un’occasione di scattare immagini in diverse location urbane.

Dopo il successo della prima edizione di due anni fa, torna la fotomaratona organizzata da Spazio Udine. L’iniziativa “Obiettivo Udine 2026”, in programma per l’intera giornata di sabato 23 maggio, si configura come un contest di fotografia amatoriale aperto a tutti con l’intento di raccogliere sguardi inediti e personali sul territorio urbano. Non vuole essere una semplice gara, ma un racconto collettivo che trasforma le strade, i volti e gli angoli meno noti della città in narrazione visiva. La partecipazione è aperta a chiunque desideri mettersi alla prova: l’unico requisito è la curiosità. Una sfida in sei temi L’evento, in collaborazione con la galleria fotografica FARé e la caffetteria Da Romi Al Vecchio Tram, si svilupperà seguendo un cronoprogramma preciso che scandirà il ritmo della giornata. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine attraverso l’obiettivo: la fotomaratona urbana sabato 23 maggio 2026

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