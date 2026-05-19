Tra mercoledì e venerdì, alcune fermate dell'autobus in viale Vat saranno chiuse a causa dell'abbattimento dei platani. In particolare, le fermate interessate sono quelle lungo il tratto interessato dai lavori. Gli utenti che utilizzano la fermata in viale Vat 44 dovranno recarsi presso le fermate più vicine indicate dall'azienda di trasporto. Sono stati comunicati i percorsi alternativi per permettere la mobilità durante le operazioni di abbattimento e sostituzione delle piante.

? Domande chiave Quali fermate bus saranno chiuse tra mercoledì e venerdì?. Dove devono recarsi gli utenti della fermata viale Vat 44?. Perché i tecnici hanno dichiarato pericolosi i platani di viale Vat?. Come cambieranno gli spostamenti per chi usa il servizio extraurbano?.? In Breve Abbattimento quattro platani da 26 metri per carie interne rilevate dai tecnici.. Fase 1 dal 18 al 19 maggio: fermata viale Vat 44 spostata in Vat 60.. Fase 2 dal 20 al 22 maggio: chiuse fermate viale Vat 2, 20 e 23.. Spostamenti alternativi verso piazzale Chiavris 45 e via Monte Grappa 5.. Da lunedì 18 maggio il Comune di Udine ha avviato l’abbattimento di quattro platani in viale Vat, situati lungo la roggia vicino a zone abitate, per risolvere problemi di stabilità dopo i controlli tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, abbattimento platani in viale Vat: cambiano i bus e le fermate

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