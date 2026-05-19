Ucciso dai catanesi | la città ricorda Beni

Anche quest’anno si è svolta la cerimonia in ricordo dell’appuntato Alfredo Beni, morto in servizio oltre quattro decenni fa. La commemorazione, giunta alla 49ª edizione, si è tenuta nella città dove Beni perse la vita, durante un intervento di servizio presso la Compagnia di Fermo. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno reso omaggio alla memoria dell’agente, decorato con la medaglia d’oro al valor militare.

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