Ucciso dai catanesi | la città ricorda Beni

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno si è svolta la cerimonia in ricordo dell’appuntato Alfredo Beni, morto in servizio oltre quattro decenni fa. La commemorazione, giunta alla 49ª edizione, si è tenuta nella città dove Beni perse la vita, durante un intervento di servizio presso la Compagnia di Fermo. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno reso omaggio alla memoria dell’agente, decorato con la medaglia d’oro al valor militare.

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Anche quest’anno, per il 49esimo consecutivo, si è celebrato l’anniversario per il sacrificio dell’appuntato Alfredo Beni, decorato di medaglia d’oro al valor militare alla “memoria”, all’epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia di Fermo. Alle ore 16 di ieri pomeriggio a quasi cinquant’anni di distanza dai tragici fatti in cui l’appuntato Beni perse la vita, una rappresentanza del comando provinciale carabinieri di Fermo, unitamente all’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ed alla locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri, hanno reso il deferente omaggio alla memoria del graduato, deponendo una corona d’alloro al cippo marmoreo nella piazza a lui intitolata, benedetta da Don Mario Lusek. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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