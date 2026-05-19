Durante la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia, si è diffusa la voglia di possedere un braccialetto di stoffa con le iniziali dei figli, un accessorio che ha catturato l’attenzione di molte persone. La creazione, semplice e economica, si è rapidamente trasformata in un oggetto di tendenza tra i presenti. L’interesse si è concentrato sulla possibilità di acquistarlo facilmente, senza dover ricorrere a prodotti di lusso o costosi. La curiosità intorno a questo accessorio si è fatta sempre più forte.

Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – La visita di Kate Middleton a Reggio Emilia ha acceso ancora di più i riflettori sulla famiglia reale inglese e scatenato gli appassionati di fashion, che hanno passato in rassegna ogni singolo dettaglio del look della principessa, tornata a viaggiare dopo la guarigione dal cancro. Borsette, scarpe e abiti sono stati esaminati ai raggi x da esperti di costume a caccia del brand scelto. Un mix di chic e cheap con qualche accenno di “riciclo” di capi iconici, che l’ha resa elegante, sostenibile e perfetta in ogni singola uscita pubblica. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacail-capo-scorta-della-futura-faeadb7a Il bracciale artigianale della principessa Kate che ora tutti vogliono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti vogliono il braccialetto low cost di Kate Middleton con le iniziali dei figli. E’ di stoffa ed è già di tendenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

They Lived in a Slum with Me Just to See My Real Heart! The Richest Family Exposed!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il braccialetto di Kate Middleton che tutti possiamo avere (e personalizzare con le iniziali, come ha fatto lei)

Kate Middleton in Italia col braccialetto dell’amicizia: è un omaggio ai figli George, Charlotte e LouisNel suo secondo e ultimo giorno in Italia, Kate Middleton ha sfoggiato un insolito braccialetto dell'amicizia, di quelli di cotone colorato.

Tutti vogliono il braccialetto low cost di Kate Middleton con le iniziali dei figli. E’ di stoffa ed è già di tendenzaIl monile artigianale è stato indossato dalla principessa Kate durante la sua visita a Reggio Emilia: è stato realizzato dall’Atelier Molayem in collaborazione del marchio con Venturini e Baldini Ronc ... ilrestodelcarlino.it

Kate Middleton a Reggio Emilia col braccialetto Made in Italy, il costo e dove trovarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Kate Middleton a Reggio Emilia col braccialetto Made in Italy, il costo e dove trovarlo ... tg24.sky.it