Tutti comprano le stesse New Balance Perché non provare queste invece?

Sempre più persone scelgono scarpe di marca comune, ma ci sono alternative meno note che stanno attirando l’attenzione. Alcuni modelli di altre aziende offrono stili simili a quelli delle marche più popolari, ma con caratteristiche e prezzi diversi. Queste scarpe vengono proposte in negozi specializzati e online, e sono disponibili in vari colori e tagli. La varietà di opzioni permette di trovare calzature che si adattano a diversi gusti e necessità, senza dover seguire le scelte di massa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Vai in qualsiasi città del mondo in questo momento e guarda i piedi che si muovono in mezzo alla folla. Probabilmente, nel giro di circa 30 secondi, noterai un paio di sneaker New Balance. Questo tipo di diffusione globale non è arrivato da un giorno all’altro. Per anni, New Balance è stata vista come il brand di scarpe da ginnastica del “tipo normale”. Quelle che tuo padre indossava per tagliare il prato o che il tuo commercialista si allacciava prima di aprire un foglio Excel. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutti comprano le stesse New Balance. Perché non provare queste invece? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il segreto dietro il successo di NEW BALANCE I Storie di Brand Sullo stesso argomento Perché prendiamo le stesse decisioni, anche quando si sono rivelate sbagliatePerché ogni mattina compri lo stesso caffè, anche quando al supermercato c'è un'offerta migliore? Perché torni... Perché litighiamo sempre per le stesse cose? La risposta è nell’Imago Therapy (e nel tuo passato)L’Imago Relationship Therapy è un approccio psicoterapeutico finalizzato a risolvere i conflitti relazionali trasformandoli in opportunità di...