Una turista inglese è stata posta in isolamento all'ospedale Sacco di Milano dopo aver condiviso un volo con una persona risultata positiva all’Hantavirus. La donna, arrivata ieri, è stata sottoposta a test che hanno dato esito negativo. Tuttavia, rimarrà in quarantena per precauzione, in attesa di ulteriori controlli. La sua presenza in struttura si inserisce in un quadro più ampio di monitoraggio legato a casi di infezione trasmessa attraverso contatti con persone contagiate.

Milano, 19 maggio 2026 – C'è un'altra turista inglese da ieri in isolamento all'ospedale Sacco di Milano perché era su un volo con una persona contagiata dall' Hantavirus sulla nave Hondius. Come il sessantenne rintracciato il 12 maggio, anche il suo test è negativo e sin qui non può aver contagiato nessuno. https:www.ilgiorno.itsalutehantavirus-falso-allarme-milano-ospedale-sacco-kxmh4qri Sul volo della Klm . Il Ministero della Salute ha comunicato che nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese "considerata contatto di caso di Hantavirus". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turista inglese in isolamento al Sacco: è negativa al test dell’Hantavirus ma resterà in quarantena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Hantavirus, Bertolaso: “Negativo il test sul turista inglese, ma resta in quarantena al Sacco di Milano”Milano, 13 maggio 2026 – Un caso di Hantavirus a Milano? “Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri (martedì 12 maggio) ad accertamenti...

Hantavirus, individuato a Milano un turista inglese a rischio: è in quarantena al SaccoÈ stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato "contatto a rischio contagio da hantavirus".

#Hantavirus, l’alert arrivato dal #RegnoUnito ha fatto scattare le ricerche del turista inglese a #Milano. I sanitari lo hanno rintracciato in un B&B e ora il 60enne è in isolamento, mentre #Bertolaso ricostruisce le tappe dell’intervento x.com

Hantavirus, il turista inglese in isolamento al Sacco: camera singola e ricambio d’aria. I sintomi compaiono dopo 21 giorniIl turista inglese di 60 anni è ricoverato all’ospedale Sacco, in isolamento perché è un contatto a rischio anche se è risultato negativo ai test. Dovrà restare in quarantena fino al 6 giugno ... milano.corriere.it

Hantavirus, l'alert Uk e i sanitari nel B&B: così è stato trovato il turista inglese a MilanoE' martedì 12 maggio, l'allerta su un possibile caso di hantavirus scatta alle 14.14, ora italiana, con un messaggio inviato dall'autorità competente britannica. Ci comunicano che un cittadino ingl ... adnkronos.com