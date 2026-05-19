Durante il fine settimana si sono svolte iniziative dedicate al Seicento, focalizzate sulle famiglie e le comunità che hanno avuto un ruolo nella lavorazione del metallo. Le manifestazioni hanno coinvolto rappresentazioni storiche e laboratori che hanno illustrato le tecniche e le tradizioni di quegli anni. Sono stati esposti strumenti antichi e si sono svolti incontri con esperti del settore, per approfondire la storia delle famiglie e delle attività metallurgiche del periodo.

Un fine settimana sospeso nel tempo, per riscoprire le radici di una comunità che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla lavorazione del metallo. Sabato 23 e domenica 24 maggio, Gardone Val Trompia ospiterà la seconda edizione di “Terra di Gardone: le origini e le famiglie“, l’attesa rievocazione storica che quest’anno metterà in scena il XVII secolo sotto il suggestivo titolo di “Dinastie e genti di ferro“. L’iniziativa culturale, che fa parte della rassegna “Terra di Gardone - Le origini, Le Famiglie e Le Pietre di Sarezzo“ si propone di narrare il glorioso passato industriale e metallurgico della cittadina triumplina. La scelta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tuffo nel Seicento con le dinastie e le “genti di ferro“

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