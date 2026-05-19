TS – Sbravati via dalla Juve | nuova avventura con un ex bianconero ma non all’Inter Beffata anche la Roma
Michele Sbravati, ex calciatore e attuale allenatore, ha deciso di non trasferirsi all’Inter né di rimanere alla Juventus. La sua scelta è stata ufficializzata dopo aver sciolto le riserve sul proprio futuro. La notizia, diffusa da Tuttosport, ha sorpreso in quanto il suo passaggio a una delle due società sembrava imminente. La Roma non è coinvolta in questa decisione, che riguarda esclusivamente Sbravati e le sue prossime destinazioni professionali.
2026-05-19 17:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Non andrà all’ Inter, ma non resterà nemmeno alla Juventus: Michele Sbravati ha sciolto le riserve in merito al proprio futuro. Il classe 1965, considerato un top player nel mondo del settore giovanile, lascerà la società bianconera dopo due anni interrompendo anticipatamente il contratto (era legato alla Vecchia Signora per altre due stagioni). Per lui è pronta una nuova avventura all’ Atalanta. Addio Juve: Sbravati andrà all’Atalanta. Nel valzer dei dirigenti del settore giovanile, il nome di Michele Sbravati era stato accostato a diverse società italiane. Prima l’ Inter si era fatta avanti con convinzione e l’accordo sembrava essere a un passo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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