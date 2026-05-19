TS – Sbravati via dalla Juve | nuova avventura con un ex bianconero ma non all’Inter Beffata anche la Roma

Michele Sbravati, ex calciatore e attuale allenatore, ha deciso di non trasferirsi all’Inter né di rimanere alla Juventus. La sua scelta è stata ufficializzata dopo aver sciolto le riserve sul proprio futuro. La notizia, diffusa da Tuttosport, ha sorpreso in quanto il suo passaggio a una delle due società sembrava imminente. La Roma non è coinvolta in questa decisione, che riguarda esclusivamente Sbravati e le sue prossime destinazioni professionali.

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