Trump | sviluppi positivi con l’Iran Borse in cauto rialzo – La diretta

Nelle ultime ore si sono registrati segnali di un possibile miglioramento nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, portando le borse a un leggero aumento. Il presidente ha dichiarato di considerare l’ipotesi di abbandonare le tensioni militari, lasciando aperta la possibilità di una svolta diplomatica. La notizia ha generato attenzione tra gli investitori e gli analisti, che seguono con interesse gli sviluppi di questa situazione. Le dichiarazioni ufficiali sono arrivate dopo settimane di tensioni tra le due nazioni.

Ci sono sviluppi positivi con l’Iran. E Donald Trump, cauto, dice che potrebbe essere il momento di mettere da parte le bombe. Il presidente degli Stati Uniti si è rallegrato del nuovo piano iraniano proposto a Washington, che a quanto pare comprende anche lo stop totale alle sanzioni al paese. E le borse oggi sono cautamente positive. Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, con gli investitori che aspettano di capire se le trattative in corso tra Usa e Iran porteranno a una pace duratura. Francoforte sale dello 0,26%, Londra dello 0,21% e Parigi dello 0,1%. L’ultima proposta d’intesa trasmessa da Teheran a Washington prevede tre elementi principali: la rimozione delle sanzioni internazionali contro Teheran, il rilascio dei beni iraniani congelati all’estero e la fine del blocco economico imposto al Paese. 🔗 Leggi su Open.online

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