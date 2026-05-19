Trump sospende attacco in Iran previsto per oggi

La Casa Bianca ha annunciato la sospensione di un attacco militare previsto per oggi contro l’Iran. La decisione arriva dopo aver accolto una richiesta da parte di tre paesi del Golfo, tra cui Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Non sono stati forniti dettagli sui motivi che hanno portato a questa sospensione né sul contenuto della richiesta. La notizia ha generato reazioni di varia natura tra gli osservatori e le autorità coinvolte.

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Sull’Iran, la Casa Bianca accoglie la richiesta di Qatar, Emirati e Arabia Saudita e sospende l’attacco previsto per oggi. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump sospende attacco in Iran previsto per oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump sospende attacco in Iran previsto per oggi Sullo stesso argomento Iran-Usa, Trump sospende l’attacco«La navigazione entro i confini dello Stretto di Hormuz, precedentemente stabiliti dalle Forze armate e dalle autorità della Repubblica islamica... Iran, Trump sospende l’attacco: “Sviluppi positivi nei negoziati”Washington, 19 maggio 2026 – “Ci sono sviluppi positivi” nelle discussioni con l’Iran e “ho informato Israele” della decisione di concedere ulteriore... Trump sospende l'attacco all'Iran: Sono in corso seri negoziati, Teheran: Asse della resistenza più forte che mai x.com Guerra in Iran, la diretta | Trump: sospendo l'attacco pianificato, in corso seri negoziati con TeheranSecondo Sky News Arabia, l’Iran avrebbe posto tre condizioni nell’ultima proposta inviata agli Usa: fine delle sanzioni e del blocco economico, oltre al rilascio dei beni congelati ... milanofinanza.it Trump sospende l'attacco all'Iran: in corso seri negoziatiIl presidente americano ha annunciato la sospensione dell'attacco militare contro Teheran, rispondendo alle richieste dei leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ma l'opzione militare ... italiaoggi.it Il Senato approva un disegno di legge per sospendere lo stipendio dei senatori durante le chiusure in una rara mozione unanime reddit