Trump sospende attacco all’Iran Ottime possibilità di accordo senza bombe

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso un attacco militare contro l'Iran, che era programmato per la giornata. La decisione arriva dopo una comunicazione ufficiale e viene descritta come una possibilità di raggiungere un accordo senza ricorrere alla forza. La notizia ha generato reazioni nel mondo politico e militare, mentre le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente la decisione. La sospensione dell'attacco sembra aprire uno spiraglio per eventuali negoziati tra le parti coinvolte.

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Roma, 19 maggio 2026 - Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso 'colloqui seri', ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento 'un assalto su vasta scala' contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente Usa arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta 'insufficiente' dalla Casa Bianca. Il presidente americano vede "un'ottima possibilità" di raggiungere con l'accordo con l'Iran "senza dover tornare ai bombardamenti". " Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump sospende attacco all’Iran. “Ottime possibilità di accordo senza bombe” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump Says Regime Change in Iran Best Thing That Could Happen Sullo stesso argomento Trump sospende attacco all’Iran. “Ottima possibilità di accordo senza bombe”Roma, 19 maggio 2026 - Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché... Iran, l’ultimatum di Trump: ‘Senza accordo, esploderanno le bombe’Il Presidente annuncia la firma imminente in Pakistan, ma avverte l'Iran: la tregua scade martedì e, se non ci sarà un accordo, le conseguenze... Trump sospende l'attacco all'Iran. Verso accordo accettabile x.com Iran, Trump: Ho sospeso l'attacco all'Iran di domani. Progressi nei negoziati, ho informato IsraeleIl tempo stringe per l'Iran. A ribadirlo, parlando con Axios, è stato il presidente americano Donald Trump. Se il regime iraniano non presenterà un’offerta migliore per arrivare ad un accordo, ha ag ... ilmessaggero.it Iran, Trump sospende l'attacco: I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire. Su cosa si gioca la partitaLa Casa Bianca sospende l'attacco all'Iran su richiesta di Qatar, Emirati arabi e Arabia saudita. Sono in corso negoziati seri, afferma Trump. Intanto Teheran rilancia: Pronti a tagliare la mano a ... ilgiornale.it Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta iraniana, i colloqui sono finiti reddit