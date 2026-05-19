Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco previsto contro l’Iran, originariamente programmato per martedì 19 maggio 2026. La decisione è stata presa su richiesta dell’Emiro del Qatar, del principe ereditario dell’Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto dichiarato, la sospensione si è resa necessaria perché sono in corso negoziati considerati seri. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità o ai tempi di eventuali riprese delle operazioni.

Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco pianificato contro l’Iran in programma martedì 19 maggio 2026 su richiesta dell’Emiro del Qatar, del principe ereditario dell’Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, «poiché sono in corso seri negoziati ». «Ho impartito istruzioni al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al capo dello Stato maggiore congiunto, generale Daniel Caine, e alle forze armate degli Stati Uniti, affinché non venga eseguito l’attacco contro l’Iran programmato per domani», ha scritto sul suo social Truth. L’accordo di cui si sta discutendo, ha continuato, «includerà nessuna arma nucleare all’Iran ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump: «Ho sospeso l’attacco all’Iran, sono in corso seri negoziati»

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Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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