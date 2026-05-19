Trump dà all’Iran pochi giorni per un accordo sul nucleare | sospeso un attacco militare già pianificato

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver concesso all’Iran pochi giorni per negoziare un accordo sul suo programma nucleare. Contestualmente, è stato sospeso un attacco militare che era stato già pianificato e che avrebbe coinvolto le forze statunitensi. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione crescente tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle modalità di negoziazione. Nessuna azione militare è stata ancora avviata.

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