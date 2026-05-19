Trump dà all’Iran pochi giorni per un accordo sul nucleare | sospeso un attacco militare già pianificato
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver concesso all’Iran pochi giorni per negoziare un accordo sul suo programma nucleare. Contestualmente, è stato sospeso un attacco militare che era stato già pianificato e che avrebbe coinvolto le forze statunitensi. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione crescente tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle modalità di negoziazione. Nessuna azione militare è stata ancora avviata.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver concesso all’Iran solo pochi giorni per concludere un accordo sul programma nucleare, rinviando nel frattempo un attacco militare che sarebbe stato già pianificato. ( Reuters ) Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha indicato una finestra temporale molto breve: “due o tre giorni”, precisando che una decisione potrebbe arrivare entro il fine settimana o all’inizio della prossima settimana. ( Reuters ) La richiesta dei leader del Golfo. Secondo Trump, la sospensione dell’azione militare è avvenuta dopo le richieste avanzate dall’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026
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