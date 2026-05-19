Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso un attacco militare contro l’Iran, deciso di recente e che, secondo fonti ufficiali, era già stato pianificato per questa giornata. La decisione arriva dopo un breve periodo di incertezze, in cui si erano susseguite notizie su un possibile intervento. Non sono stati forniti dettagli sui motivi che hanno portato alla sospensione, né sui passaggi successivi previsti dal governo statunitense. La notizia ha suscitato reazioni in vari settori della politica internazionale.

Il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di fermare all’ultimo momento l’attacco militare contro l’Iran che, secondo diverse ricostruzioni, era già stato pianificato per oggi. Una scelta arrivata dopo ore di tensione diplomatica e un intenso scambio di messaggi con alcuni dei principali alleati degli Stati Uniti nella regione del Golfo. A spingere per un rinvio sarebbero stati Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump in un post su Truth, i tre Paesi avrebbero chiesto alla Casa Bianca di sospendere l’operazione per alcuni giorni, sostenendo che fossero in corso negoziati ancora aperti e potenzialmente in grado di produrre un accordo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump ci ripensa di nuovo, e congela l’attacco contro l’Iran

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Trump says US does not need Chinas help on Iran war

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