Trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l’Iran previsti per domani
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso i raid militari contro l’Iran, previsti per il giorno successivo. Questa decisione arriva dopo che in precedenza aveva comunicato l’intenzione di portare avanti l’attacco. La sospensione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa variazione di piani. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sviluppi futuri o a possibili ragioni dietro questa scelta.
Trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l'Iran previsti per domani: "Me lo chiedono i Paesi arabi" “Questo accordo includerà, cosa molto importante, il divieto per l’Iran di possedere armi nucleari!”, ha assicurato Trump. “Sulla base del mio rispetto per i leader sopra menzionati, ho dato istruzioni al Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, al presidente dei Capi di Stato Maggiore Riuniti, il generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l’attacco previsto contro l’Iran domani”, conclude il messaggio pubblicato dal presidente statunitense. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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