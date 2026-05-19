Trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l’Iran previsti per domani

Da lanotiziagiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso i raid militari contro l’Iran, previsti per il giorno successivo. Questa decisione arriva dopo che in precedenza aveva comunicato l’intenzione di portare avanti l’attacco. La sospensione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa variazione di piani. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sviluppi futuri o a possibili ragioni dietro questa scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l'Iran previsti per domani: "Me lo chiedono i Paesi arabi" “Questo accordo includerà, cosa molto importante, il divieto per l’Iran di possedere armi nucleari!”, ha assicurato Trump. “Sulla base del mio rispetto per i leader sopra menzionati, ho dato istruzioni al Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, al presidente dei Capi di Stato Maggiore Riuniti, il generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l’attacco previsto contro l’Iran domani”, conclude il messaggio pubblicato dal presidente statunitense. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l8217iran previsti per domani
© Lanotiziagiornale.it - Trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l’Iran previsti per domani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump: Lasceremo lIran molto presto: ritiro Usa possibile entro 2-3 settimane

Video Trump: Lasceremo lIran molto presto: ritiro Usa possibile entro 2-3 settimane

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Trump annuncia un mese di guerra contro l’Iran. Hezbollah entra in campo, raid su Beirut e attacchi fino a Cipro e nel Golfo

Leggi anche: Trump in tilt sull’Iran: prima dice che la guerra è finita, poi cambia idea e annuncia che la prossima settimana lancerà attacchi devastanti

trump cambia ancora ideaTaiwan, l'isola in cambio del pressing sul regime: la (rischiosa) tentazione di WashingtonI cinesi hanno capito come rendere felice Donald Trump. Un grande benvenuto, una passeggiata tra i palazzi del potere a Pechino. Così il presidente americano si è ... ilgazzettino.it

trump cambia ancora ideaIran, Trump: I curdi si sono tenute le armi per i manifestanti a TeheranDonald Trump si è detto molto deluso dai curdi che non avrebbero consegnato le armi che erano destinate ai manifestanti per ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web