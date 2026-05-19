Trump cambia ancora idea e annuncia di aver sospeso i raid contro l’Iran previsti per domani

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso i raid militari contro l’Iran, previsti per il giorno successivo. Questa decisione arriva dopo che in precedenza aveva comunicato l’intenzione di portare avanti l’attacco. La sospensione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa variazione di piani. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sviluppi futuri o a possibili ragioni dietro questa scelta.

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