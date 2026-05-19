Trovato morto nel cantiere del Galilei-Vetrone | ancora dubbi sul decesso

Una nuova giornata si apre con ancora molte domande sulla morte di un operaio avvenuta lo scorso 16 luglio all’interno di un cantiere scolastico nel centro di Benevento. La vicenda riguarda il decesso di un uomo di 45 anni, che è stato trovato senza vita nel cantiere del complesso “Galilei-Vetrone”. Le autorità continuano a indagare per chiarire le cause del decesso, mentre il fascicolo aperto rimane senza una conclusione definitiva. La dinamica e le circostanze sono ancora al centro delle verifiche in corso.

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