Trovato morto nel cantiere del Galilei-Vetrone | ancora dubbi sul decesso
Una nuova giornata si apre con ancora molte domande sulla morte di un operaio avvenuta lo scorso 16 luglio all’interno di un cantiere scolastico nel centro di Benevento. La vicenda riguarda il decesso di un uomo di 45 anni, che è stato trovato senza vita nel cantiere del complesso “Galilei-Vetrone”. Le autorità continuano a indagare per chiarire le cause del decesso, mentre il fascicolo aperto rimane senza una conclusione definitiva. La dinamica e le circostanze sono ancora al centro delle verifiche in corso.
Tempo di lettura: 2 minuti Non si chiude ancora l’inchiesta sulla morte di Claudio Verdicchio, l’operaio beneventano deceduto il 16 luglio 2025 all’interno del complesso scolastico “Galilei-Vetrone” di piazza Risorgimento, a Benevento. Nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, l’ opposizione presentata dai familiari della vittima ha reso necessaria la fissazione di una camera di consiglio. L’udienza è stata calendarizzata per il 18 marzo 2027 davanti al gip Maria Di Carlo, che sarà chiamata a decidere sul futuro del procedimento e a valutare se archiviare definitivamente il fascicolo o disporre ulteriori approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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