Trovato con moto rubata casco e attrezzi da scasso | 39enne arrestato nel Messinese dopo fuga da Palermo
Un uomo di 39 anni è stato arrestato nel Messinese dopo essere stato trovato in possesso di una moto di grossa cilindrata rubata a Palermo nella notte tra il 14 e il 15 maggio. La polizia, intervenuta a seguito di una segnalazione, ha scoperto inoltre il casco e alcuni attrezzi da scasso nella sua disponibilità. La fuga dell’uomo si era conclusa in una zona isolata della provincia, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.
Una moto di grossa cilindrata rubata a Palermo nella notte tra il 14 e il 15 maggio, una segnalazione al 112 e una zona isolata del Messinese trasformata in punto di arrivo della fuga. Si è conclusa così l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, che nei giorni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Crema: 4 fermati con auto rubata e attrezzi da scassoNel cuore della provincia di Cremona, la domenica 15 marzo 2026 ha i Carabinieri di Crema neutralizzare due distinti gruppi criminali nella serata...
Leggi anche: In 4 nel Suv con un latitante e attrezzi da scasso, fuga dai carabinieri per 3 km: bloccati a Bacoli
Buonasera , in data 17/04/26 è stata rubata questa moto in zona ospedale Niguarda a Milano. Street triple 765 bianca , targa FT59097. Se qualcuno la dovesse vedere in giro , mi contatti gentilmente. Grazie. facebook
Ranica, trovato su un'auto rubata mentre sconta una condanna in affidamento in prova: torna in carcereIl trentaduenne, che abita ad Alzano, era stato condannato per ricettazione (fatti del 2017). Controllato su una Honda con un tunisino e una donna. A loro disposizione anche un'Audi A3 rubata anch'ess ... bergamo.corriere.it
Con la droga su un'auto rubata a un'associazione di volontariato: denunciatiFirenze, 30 gennaio 2026 – Refurtiva, attrezzi da scasso e sostanze stupefacenti. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della polizia municipale in un’auto fermata qualche giorno fa nella zona di piazza ... lanazione.it