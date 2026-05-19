Trovato con moto rubata casco e attrezzi da scasso | 39enne arrestato nel Messinese dopo fuga da Palermo

Un uomo di 39 anni è stato arrestato nel Messinese dopo essere stato trovato in possesso di una moto di grossa cilindrata rubata a Palermo nella notte tra il 14 e il 15 maggio. La polizia, intervenuta a seguito di una segnalazione, ha scoperto inoltre il casco e alcuni attrezzi da scasso nella sua disponibilità. La fuga dell’uomo si era conclusa in una zona isolata della provincia, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

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