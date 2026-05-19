La Serie A ha celebrato le eccellenze del calcio femminile durante l'evento “Game On 2026”. Il Milan Femminile è stato tra i protagonisti della serata, portando a casa un importante riconoscimento collettivo e un premio a livello individuale. Le rossonere di Suzanne Bakker hanno ricevuto il Game On Changers Award, un premio assegnato per l'eccellenza e l'innovazione della propria Policy Maternità. Questa misura, introdotts nelle scorse stagioni, garantisce una tutela completa alle tesserate del club di Via Aldo Rossi. Sul fronte individuale, invece, la norvegese classe 2004 Thea Kyvåg è stata inserita nella Top XI Under 23 della Serie A Women 202526. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trionfo rossonero al “Game on 2026”: premiati il Milan Femminile e Kyvåg

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