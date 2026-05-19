Trionfo e riconoscimenti per il Catanoso-De Gasperi-S Sperato-Cardeto | gli studenti premiati

Gli studenti dell’istituto comprensivo Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto sono stati premiati per aver ottenuto riconoscimenti in diverse prove e competizioni. Durante l’evento, sono stati consegnati premi e attestati a studenti che si sono distinti in vari ambiti scolastici. La cerimonia si è svolta alla presenza di insegnanti, genitori e rappresentanti dell’istituto. Sono stati evidenziati i risultati ottenuti dagli studenti, che hanno mostrato passione, impegno e determinazione nel loro percorso scolastico.

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