Trieste nuovi tesori nei musei | dal Cranio C ai segreti dei Liburni

A Trieste sono in arrivo nuovi reperti nei musei, tra cui un cranio C proveniente da Zagabria, che solleva domande sulla sua origine e il suo significato storico. Si approfondiscono anche i ruoli delle donne liburne e il loro impatto nella storia dell'Adriatico. Questi ritrovamenti arricchiscono il patrimonio culturale locale e offrono spunti per studi futuri sulla regione. La scoperta di questi oggetti apre nuove prospettive sulla presenza e le influenze delle popolazioni antiche in zona.

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