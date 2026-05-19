Trieste nuovi tesori nei musei | dal Cranio C ai segreti dei Liburni
A Trieste sono in arrivo nuovi reperti nei musei, tra cui un cranio C proveniente da Zagabria, che solleva domande sulla sua origine e il suo significato storico. Si approfondiscono anche i ruoli delle donne liburne e il loro impatto nella storia dell'Adriatico. Questi ritrovamenti arricchiscono il patrimonio culturale locale e offrono spunti per studi futuri sulla regione. La scoperta di questi oggetti apre nuove prospettive sulla presenza e le influenze delle popolazioni antiche in zona.
? Domande chiave Cosa nasconde il misterioso Cranio C che arriverà da Zagabria?. Come hanno influenzato le donne liburne la storia dell'Adriatico?. Perché le foto del vecchio tessuto urbano furono usate come propaganda?. Chi sono i protagonisti della mostra dedicata ai paracadutisti triestini?.? In Breve Mostra Liburni a Winckelmann tra novembre 2026 e febbraio 2027 con reperti da Venezia e Zara.. Palazzo Gopcevich ospita mostra su Carlo de Marchesetti tra ottobre e novembre 2026.. Omaggio a Mario Maranzana presso Palazzo Gopcevich programmato tra aprile e giugno 2027.. Museo de Henriquez celebra 80 anni dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sezione Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sabato 18 aprile ai Musei Reali: dai tesori dell'Armeria ai segreti delle Cucine, una giornata tra storia e arte
Tesori imperdibili. La notte magica dei musei toscanidi Olga Mugnaini Una giornata per sottolineare l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.