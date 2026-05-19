Treviso addio al maestro del pane | scompare Rino Gritti

A Treviso si è spento Rino Gritti, noto come il maestro del pane. La sua capacità di valutare la qualità dell’impasto senza ricette e la relazione con Gabriella, la persona che aveva segnato il suo percorso, sono dettagli che ricordano il suo modo di lavorare e la sua vita. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la tradizione artigianale locale, e il suo nome resta associato a un modo unico di fare pane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come faceva a capire la qualità dell'impasto senza usare ricette?. Perché la scomparsa di Gabriella aveva segnato il destino di Rino?. Cosa accadrà al panificio storico con il passaggio di gestione?. Come ha vissuto le sue ultime ore prima della scomparsa?.? In Breve Eredità gestita dal figlio Michele presso il panificio storico di via Montello.. Offerte per le esequie destinate all'associazione Advar ETS.. Funerale programmato per giovedì 21 maggio alle ore 16 a San Trovaso.. Attività familiare iniziata nel 1954 nella località di Catena.. Il lutto colpisce il cuore di via Montello a Treviso con la scomparsa di Rino Gritti, avvenuta lo scorso sabato 16 maggio all’età di 82 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, addio al maestro del pane: scompare Rino Gritti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio al maestro delle giuraie: scompare il custode del gusto localeLa comunità di Pont Canavese si è svegliata con il dolore per la scomparsa di Domenico Perotti, figura storica della pasticceria locale che ha... Addio al Maestro dei telai: scompare Serafino Tomi, icona del ciclismo? Cosa sapere Scompare a Viterbo Serafino Tomi, maestro telaista nato l'11 marzo 1940.