Trento rete criminale sui rifiuti contaminati smantellata

Un’indagine condotta dalla Procura di Trento e dai Carabinieri per la Tutela Ambientale ha portato allo smantellamento di una rete criminale coinvolta nel traffico di rifiuti contaminati. L’indagine ha rivelato la presenza di un sistema organizzato che operava a livello internazionale, con l’obiettivo di trasformare rifiuti altamente inquinanti in prodotti destinati al consumo. Sono stati sequestrati diversi carichi di materiali e individuate le modalità di trasporto e smaltimento illegale.

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Un’indagine della Procura di Trento e dei Carabinieri per la Tutela Ambientale rivela un sistema transnazionale che trasformava rifiuti altamente inquinanti in prodotti destinati al consumo.. L’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Trento ha portato alla luce un sistema criminale strutturato, capace di muoversi tra Italia, Austria, Germania e Croazia. Una rete che, secondo gli inquirenti, avrebbe costruito una vera e propria filiera parallela delle ceneri da pirogassificazione, trasformando materiali ad altissimo contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti immessi sul mercato come se fossero pienamente conformi agli standard ambientali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Trento, rete criminale sui rifiuti contaminati smantellata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monete rubate: smantellata rete criminale, sequestrati 250k euroUn'inchiesta denominata Numisma ha portato alla luce un traffico internazionale di monete archeologiche, con sequestri per un valore stimato in 250. Foligno: arresto immediato dopo furto, la rete criminale smantellataNel cuore di Foligno, la sinergia tra allerta dei cittadini e l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato di un... Come dal sequestro di due cellulari in un paesino in Svezia si è riusciti a risalire a una rete criminale globaleSono bastati due telefoni cellulari sequestrati in una piccola cittadina della Svezia per consentire a Europol e forze dell’ordine internazionali di portare alla luce una rete criminale estesa a ... wired.it Truffe online e telefoniche, smantellata rete criminale e sequestrate 40.000 SIML’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (nota anche come Europol) riferisce di avere smantellato una rete criminale e di avere sequestrato una infrastruttura ... macitynet.it