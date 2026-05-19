Trento il Festival dell’Economia | 300 incontri tra Nobel e Ministri

A Trento si tiene il Festival dell’Economia, che quest’anno presenta circa 300 incontri coinvolgendo premi Nobel e ministri. Tra le discussioni più attese, ci sono quelle sul futuro delle carriere professionali con l’avvento dell’intelligenza artificiale e sulle competenze richieste nel mondo del lavoro. Il programma prevede approfondimenti su come le innovazioni tecnologiche influenzeranno i settori economici e le professioni, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali in incontri pubblici e tavole rotonde.

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