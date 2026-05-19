Trento il Festival dell’Economia | 300 incontri tra Nobel e Ministri

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento si tiene il Festival dell’Economia, che quest’anno presenta circa 300 incontri coinvolgendo premi Nobel e ministri. Tra le discussioni più attese, ci sono quelle sul futuro delle carriere professionali con l’avvento dell’intelligenza artificiale e sulle competenze richieste nel mondo del lavoro. Il programma prevede approfondimenti su come le innovazioni tecnologiche influenzeranno i settori economici e le professioni, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali in incontri pubblici e tavole rotonde.

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? Domande chiave Come cambieranno le carriere con l'avvento dell'intelligenza artificiale?. Chi affronterà il dibattito sulle nuove competenze professionali?. Quali decisioni dei leader influenzeranno il futuro dei giovani?. Come si integreranno i nuovi poteri tecnologici nei mercati globali?.? In Breve Oltre 300 incontri con 700 relatori tra Nobel, accademici e politici.. Dal 20 al 24 maggio con interventi di Pissarides, Renzi e Schlein.. Focus su competenze IA con Pissarides e Fitoussi Lecture di Philippe Aghion.. Partecipazione di 20 Ministri e 3 leader delle opposizioni a Trento.. Da mercoledì 20 a domenica 24 maggio Trento ospiterà la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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