Trento il Festival dell’Economia | 300 incontri tra Nobel e Ministri
A Trento si tiene il Festival dell’Economia, che quest’anno presenta circa 300 incontri coinvolgendo premi Nobel e ministri. Tra le discussioni più attese, ci sono quelle sul futuro delle carriere professionali con l’avvento dell’intelligenza artificiale e sulle competenze richieste nel mondo del lavoro. Il programma prevede approfondimenti su come le innovazioni tecnologiche influenzeranno i settori economici e le professioni, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali in incontri pubblici e tavole rotonde.
? Domande chiave Come cambieranno le carriere con l'avvento dell'intelligenza artificiale?. Chi affronterà il dibattito sulle nuove competenze professionali?. Quali decisioni dei leader influenzeranno il futuro dei giovani?. Come si integreranno i nuovi poteri tecnologici nei mercati globali?.? In Breve Oltre 300 incontri con 700 relatori tra Nobel, accademici e politici.. Dal 20 al 24 maggio con interventi di Pissarides, Renzi e Schlein.. Focus su competenze IA con Pissarides e Fitoussi Lecture di Philippe Aghion.. Partecipazione di 20 Ministri e 3 leader delle opposizioni a Trento.. Da mercoledì 20 a domenica 24 maggio Trento ospiterà la... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Festival dell’Economia: a Trento arrivano Nobel, politici e star. 700 ospiti e oltre 300 eventiTrento si prepara a cinque giorni di alta concentrazione di eventi, ospiti e pubblico.
Nobel e leader a Trento: il Festival dell’Economia sfida il futuroDal 20 al 24 maggio 2026, Trento ospiterà la 21ª edizione del Festival dell’Economia, un evento che porterà in città 700 esperti e proporrà oltre 300...
Festival dell'Economia di Trento al via da domani con il ministro Salvini. Attesi oltre 700 relatori tra Ministri, leader internazionali e premi Nobel. Ecco come accedere agli eventi. https://www.altoadige.it/economia/2026/05/19/al-via-da-domani-il-festival-dell-eco facebook
@DINTEC_Scrl @gio_mavellia @ziliofer @AVincenti74 - 2 al #FestivalEconomiaTrento, che vede anche @normeUNI come official partner Nel contesto della manifestazione, sabato 23 maggio si terrà l'evento La sfida dell'export italiano in un mondo sempr x.com
Pescara al Festival dell’Economia di TrentoPescara. Anche Pescara avrà uno spazio all'interno del Festival dell’Economia di Trento, prestigioso appuntamento organizzato per il quinto anno consecutivo ... abruzzolive.it
Autostrade per l’Italia: al Festival dell’Economia di Trento la mostra Italia in movimento. Autostrade e futuroAutostrade per l’Italia: al Festival dell’Economia di Trento la mostra Italia in movimento. Autostrade e futuro ... finanza.repubblica.it