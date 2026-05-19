Trento conquista la Champions | è il poker di titoli del Sir Sicoma

Trento si è aggiudicata quattro titoli nella stagione 2024, consolidando la sua posizione nel volley maschile. La squadra ha centrato il successo in diverse competizioni nazionali, rafforzando il palmarès con questa serie di vittorie. Resta da definire chi occuperà il ruolo di direttore tecnico nel prossimo ciclo, dato che il precedente ha lasciato l’incarico. La squadra si prepara ora a pianificare il futuro, mantenendo alta la concentrazione e il livello delle prestazioni.

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? Domande chiave Come ha fatto Trento a superare i successi della stagione 2024?. Chi sarà il nuovo direttore tecnico per il prossimo ciclo sportivo?. Perché il modello Sirci garantisce una costanza superiore ai rivali?. Quale ruolo avrà Massimo Colaci nel vertice dirigenziale del club?.? In Breve Bacheca arricchita con terzo scudetto, terzo Mondiale e settima Supercoppa italiana.. Perugia vanta diciannove titoli totali contro i sei collezionati da Trento.. Massimo Colaci assumerà presto il ruolo di direttore tecnico del club.. Successo ottenuto a Torino nell'Inalpi Arena contro lo squadra polacca Zawiercie.. La Sir Sicoma Monini ha conquistato la seconda Champions League a Torino battendo lo Zawiercie, consolidando un dominio iniziato otto ottobre 2017 con la vittoria della Supercoppa in massima serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento conquista la Champions: è il poker di titoli del Sir Sicoma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perugia a Torino: la Sir Sicoma punta al bis storico in Champions? Punti chiave Come farà Perugia a superare l'ostacolo polacco per arrivare a Torino? Chi potrà interrompere il digiuno del volley italiano dopo... Leggi anche: Sir Sicoma Monini, al via la preparazione per la final four di Champions League Sir Sicoma Monini, dalla Supercoppa alla seconda Champions: un’era di trionfi lunga nove annidi Carlo Forciniti È iniziato tutto con una Supercoppa. In un tardo pomeriggio di ottobre del 2017. La prima vittoria in massima serie della Sir. Inseguita da anni. Quel giorno, l’8 ottobre, il tappo ... umbria24.it Perugia nella storia, la Sir vince la Champions League per il secondo anno consecutivoLa Sir Sicoma Monini Perugia vince la Champions League ed è campione d’Europa per il secondo anno consecutivo. Come nella stagione 2023/2024, si realizza anche quest’anno un poker da leggenda: scudett ... corrierenazionale.it