Treni in Lombardia | 78 milioni per sistemi di sicurezza di ultima generazione
Nel periodo che va dal 2026 al 2032, verranno destinati 78 milioni di euro per aggiornare i sistemi di sicurezza dei treni in Lombardia. La cifra è stata assegnata a Trenord e Ferrovienord, che utilizzeranno le risorse per integrare tecnologie di ultima generazione sui convogli. L’obiettivo dichiarato è di incrementare la sicurezza dei viaggiatori attraverso l’installazione di sistemi più avanzati. La somma rappresenta una parte significativa degli investimenti previsti nel settore ferroviario regionale.
Uno stanziamento di 78 milioni di euro nel periodo 2026-2032 per migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza dei convogli di Trenord e Ferrovienord grazie all’adozione di tecnologie innovative. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Varese - Stazioni e treni più sicuri con lapp Youpol
Sullo stesso argomento
Mancuso Forniture: leader nelle elettropompe, sistemi di sollevamento professionale, progettazione e realizzazione impianti di irrigazione di ultima generazioneLa gestione delle risorse idriche rappresenta oggi il cardine operativo di ogni realtà agricola o industriale moderna.
Sicurezza Fs, in Lombardia calano furti e aggressioni sui treni e nelle stazioniMilano, 4 maggio 2026 - Più controlli e meno furti e aggressioni sui treni nel primo trimestre del 2026 in Lombardia.
Stai pianificando un weekend al mare? Con i Treni del Mare raggiungi le riviere liguri di Ponente e Levante in modo comodo e senza auto, con treni diretti dalla Lombardia In partenza tutti i sabati e nei giorni festivi fino al 27 settembre, da Milano, Como, facebook
Treni, assessore Lucente: 78 milioni per sistemi di sicurezza di ultima generazioneUno stanziamento di 78 milioni di euro nel periodo 2026-2032 per migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza dei convogli di Trenord e Ferrovienord grazie all'adozione di tecnologie innovative. Lo ... ticinonotizie.it
In Lombardia 78 milioni per nuovi sistemi di sicurezza sui treniLa Regione Lombardia ha stanziato 78 milioni di euro che, nel periodo che va dal 2026 al 2032, serviranno a migliorare i sistemi di sicurezza dei mezzi di Trenord e Ferrovienord grazie all'adozione di ... ansa.it