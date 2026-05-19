Treni in Lombardia | 78 milioni per sistemi di sicurezza di ultima generazione

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo che va dal 2026 al 2032, verranno destinati 78 milioni di euro per aggiornare i sistemi di sicurezza dei treni in Lombardia. La cifra è stata assegnata a Trenord e Ferrovienord, che utilizzeranno le risorse per integrare tecnologie di ultima generazione sui convogli. L’obiettivo dichiarato è di incrementare la sicurezza dei viaggiatori attraverso l’installazione di sistemi più avanzati. La somma rappresenta una parte significativa degli investimenti previsti nel settore ferroviario regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno stanziamento di 78 milioni di euro nel periodo 2026-2032 per migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza dei convogli di Trenord e Ferrovienord grazie all’adozione di tecnologie innovative. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Varese - Stazioni e treni più sicuri con lapp Youpol

Video Varese - Stazioni e treni più sicuri con lapp Youpol

Sullo stesso argomento

Mancuso Forniture: leader nelle elettropompe, sistemi di sollevamento professionale, progettazione e realizzazione impianti di irrigazione di ultima generazioneLa gestione delle risorse idriche rappresenta oggi il cardine operativo di ogni realtà agricola o industriale moderna.

Sicurezza Fs, in Lombardia calano furti e aggressioni sui treni e nelle stazioniMilano, 4 maggio 2026 - Più controlli e meno furti e aggressioni sui treni nel primo trimestre del 2026 in Lombardia.

treni in lombardia 78Treni, assessore Lucente: 78 milioni per sistemi di sicurezza di ultima generazioneUno stanziamento di 78 milioni di euro nel periodo 2026-2032 per migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza dei convogli di Trenord e Ferrovienord grazie all'adozione di tecnologie innovative. Lo ... ticinonotizie.it

treni in lombardia 78In Lombardia 78 milioni per nuovi sistemi di sicurezza sui treniLa Regione Lombardia ha stanziato 78 milioni di euro che, nel periodo che va dal 2026 al 2032, serviranno a migliorare i sistemi di sicurezza dei mezzi di Trenord e Ferrovienord grazie all'adozione di ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web