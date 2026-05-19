Treni in Lombardia | 78 milioni per sistemi di sicurezza di ultima generazione

Nel periodo che va dal 2026 al 2032, verranno destinati 78 milioni di euro per aggiornare i sistemi di sicurezza dei treni in Lombardia. La cifra è stata assegnata a Trenord e Ferrovienord, che utilizzeranno le risorse per integrare tecnologie di ultima generazione sui convogli. L’obiettivo dichiarato è di incrementare la sicurezza dei viaggiatori attraverso l’installazione di sistemi più avanzati. La somma rappresenta una parte significativa degli investimenti previsti nel settore ferroviario regionale.

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